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بدء تنفيذ مشروع كوبري السلام بقرية المريس في الأقصر

01:41 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
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  • عرض 5 صورة
    مشروع كوبري السلام بقرية المريس في الأقصر
  • عرض 5 صورة
    مشروع كوبري السلام بقرية المريس في الأقصر
  • عرض 5 صورة
    مشروع كوبري السلام بقرية المريس في الأقصر
  • عرض 5 صورة
    مشروع كوبري السلام بقرية المريس في الأقصر
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الأقصر- محمد محروس:

أعلن علي سيد صادق، رئيس مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، عن بدء أعمال إنشاء مشروع كوبري السلام على ترعة سواحل أرمنت بقرية المريس، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في إدارة التوسع الأفقي لمشروعات الري.

وأوضح رئيس المركز أن المشروع يتم تنفيذه باستخدام أساسات خازوقية بدلاً من الأساسات الخرسانية التقليدية، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ الأعمال تمتد إلى 12 شهرًا بدءًا من 20 أبريل 2025.

وأكد صادق أنه تم التنبيه على الجهة المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، مع اتخاذ جميع الإجراءات التأمينية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية والتحذيرية لضمان السلامة خلال فترة التنفيذ.

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الأقصر قرية المريس وزارة الموارد المائية مشروع كوبري السلام
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