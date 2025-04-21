طوارئ في الوادي الجديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، اليوم الإثنين، عن رفع حالة الطوارئ في جميع المرافق والخدمات والمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، في ضوء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي من المتوقع أن يصل غدًا إلى 42 درجة مئوية.

وأضاف الزملوط أنه تم تكليف غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بمتابعة الوضع بشكل مستمر، مع رفع حالة الطوارئ في جميع المرافق الأساسية والخدمات وتأمينها بالكامل طوال فترة موجة الطقس الحار التي تتعرض لها المحافظة.

ومن جانبه، قال شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه تم وضع خطة تتضمن التنسيق بين المستشفيات ومرفق الإسعاف، لاستقبال أي بلاغات لحالات إصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها، محذرًا المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.