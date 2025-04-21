اتفضل اتغدى معانا.. مواطنون يمزحون مع محافظ المنيا ويلتقط صورًا تذكارية معهم (صور)

المنيا - جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الاثنين، كورنيش النيل بمدينة المنيا لمتابعة احتفالات المواطنين بشم النسيم، بعد أن توافدوا منذ الصباح الباكر لقضاء أوقات سعيدة رفقة أسرهم.

وحرص محافظ المنيا على إجراء الحديث مع بعض المواطنين والتقاط الصور التذكارية معهم وسط أجواء من السعادة.

ومازحت بعض السيدات المحافظ خلال سيره بجانبهن أثناء تناولهن وجبة الغداء، قائلات له: "اتفضل يا سيادة المحافظ اتغدى معانا"، ليرد المحافظ ضاحكًا: بألف هنا على قلوبكم.

وتفقد المحافظ شارع كورنيش النيل، وشدد على تسيير حركة المرور بسلاسة، مع انتشار الفرق الطبية بالقرب من الكورنيش للتعامل مع أية حالات مرضية، مع انتشار بعض الفرق الأمنية لتأمين المواطنين.

وكان محافظ المنيا قد أعلن عن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان توافر السلع الغذائية والتموينية، والتأكد من جودتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، كما أكد على ضرورة استقرار الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردع أي ممارسات احتكارية.