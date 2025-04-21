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غرق طفل في نهر النيل بالمنيا أثناء الاستحمام

03:40 م الإثنين 21 أبريل 2025

غرق طفل

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المنيا-جمال محمد:

لقي طالب مصرعه غرقاً، اليوم الاثنين، أثناء استحمامه في نهر النيل بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطارًا بغرق طفل يدعى "ع. ع. ف"، 14 عامًا، طالب بالمرحلة الإعدادية، أثناء الاستحمام في نهر النيل برفقة أصحابه.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ لموقع الحادث وتم انتشال جثة الطفل.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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غرق طفل نهر النيل المنيا
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