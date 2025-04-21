مصرع شاب غرقًا في نهر النيل خلال احتفالات شم النسيم بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:



لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه غرقًا، ظهر اليوم الاثنين، أثناء استحمامه في مياه نهر النيل بمنطقة جزيرة أرمنت غرب محافظة الأقصر، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة خلال احتفالات عيد شم النسيم.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر ، تلقت بلاغًا يُفيد بغرق شاب يدعى "أسامة عزب"، يبلغ من العمر 22 عامًا، ويقيم بمنطقة السرب التابعة لأرمنت الحيط، وذلك أثناء السباحة في نهر النيل قبالة جزيرة أرمنت.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال جثة الشاب، ونقلها إلى مشرحة مستشفى حورس التخصصي بأرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة وصدور تصريح الدفن.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.