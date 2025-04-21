20 صورة.. شواطئ الإسكندرية تخالف التوقعات في شم النسيم

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الاثنين، إقبالًا محدودًا من المواطنين عكس التوقعات تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، رغم استقرار الأحوال الجوية إذ يسود طقس معتدل مشمس.

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 23 للصغرى و28 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 14 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 46%، وسط سطوع الشمس معظم النهار.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، رفع الرايات الخضراء على شواطئ سيدي بشر "القطاع الشرقي"، نظرًا لوجود الحواجز الأمواج الخرسانية.

وأوضح الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس إدارة السياحة والمصايف، أن شواطئ القطاع الغربي والعجمي ذات المواجهات الواسعة مع الأمواج رفعت الرايات الصفراء التحذيرية.

ووفقا لبيان صادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تعتبر نسب الإقبال على الشواطئ محدودة حتى الآن إذ بلغت في القطاع الشرقي 25% بينما لم تتعد في العجمي والقطاع الغربي الـ 15 فقط.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أجرى جولة ميدانية بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية على كورنيش الإسكندرية، شملت أحياء المنتزه أول، المنتزه ثان، وحي شرق.

وشدد خلال الجولة على إزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة التي تشوه المظهر العام وتحجب رؤية البحر، وتوحيد شكل وألوان بوابات الشواطئ والنوادي الشاطئية، وإزالة الأسوار المخالفة.