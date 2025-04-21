تحرير محضر ضد مالك عقار منهار بالزقازيق.. تجاهل قرار الترميم

الشرقية- ياسمين عزت:

أعلنت محافظة الشرقية، في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بعد واقعة انهيار عقار بشارع السلطان فى مدينة الزقازيق.

وأشار البيان إلى أن العقار المنهار بشارع السلطان المتفرع من شارع الجلاء بمدينة الزقازيق مكون من طابقين وتعود ملكيته لمواطن يدعى ع.ع.م.أ، وصدر سابقا بشأنه قرار ترميم من الإدارة الهندسية برئاسة حى أول الزقازيق، بينما لم يهتم مالك العقار ولم ينفذ قرار الترميم ولذا تحرر ضد المالك محضرا.

من جانبه كلف محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، محمد كُجَك، السكرتير العام المساعد للمحافظة بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث والتنسيق مع شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق والإدارة العامة للحماية المدنية وهيئة الإسعاف لفرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير أعمال رفع الأنقاض.

كما وجه المحافظ أحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق بتشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية بحي أول الزقازيق لمعاينة العقار وتحديد الأسباب الفعلية التي أدت إلى الإنهيار ، ورفع تقرير عاجل بالنتائج واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

يذكر أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية تلقى بلاغاً يفيد بانهيار عقار قديم مكون من طابقين بشارع السلطان المتفرع من شارع الجلاء بمدينة الزقازيق، وتحركت الأجهزة التنفيذية لموقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولم يسفر الحادث عن إصابات بشرية إلا أن الحادث تسبب في تحطم عدد من سيارات المواطنين المتوقفة أسفل العقار في الشارع.