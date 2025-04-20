للمرة الخامسة.. محافظ الدقهلية مستاء من سوء نظافة شوارع حي غرب المنصورة

الدقهلية – رامي محمود:

أبدى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استياءه للمرة الخامسة من تدهور مستوى النظافة بشوارع حي غرب المنصورة، خلال جولة مفاجئة أجراها مساء الأحد، سيرًا على الأقدام، لتفقد عدد من الشوارع والوقوف على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة شوارع الجمهورية، جيهان، الترعة، آداب، والجلاء، حيث رصد المحافظ استمرار تراكم المخلفات وتراجع أعمال النظافة، ما دفعه لتوجيه تكليف مباشر لرئيسي حي غرب وحي شرق المنصورة بتنفيذ حملة مكبرة تبدأ من الساعة الثالثة فجر الاثنين وحتى السابعة صباحًا، تشمل رفع كافة تجمعات القمامة، كنس الأتربة، وغسل البلدورات، إلى جانب مضاعفة عدد العمال بكافة أحياء المدينة.

كما أصدر المحافظ إنذارًا شديد اللهجة لمالك منفذ بيع الخضروات والفواكه التابع للقرية الأولمبية، مطالبًا بالالتزام بالأسعار وتحسين جودة المنتجات المعروضة، مشددًا على أن المنافذ وُجدت لتخفيف العبء عن المواطنين لا لرفع الأسعار، ملوّحًا بإلغاء الترخيص نهائيًا حال تكرار المخالفات.

يُذكر أن المحافظ كان قد كلف، الجمعة الماضية، اللواء عماد عبد الله، السكرتير المساعد للمحافظة، بتنفيذ حملة نظافة موسعة عقب جولة ليلية أبدى خلالها عدم رضاه عن أوضاع النظافة بشارعي العبور وأحمد ماهر.

وأسفرت الحملة حينها عن رفع 235 طنًا من المخلفات وتراكمات القمامة، ونقلها إلى مصنع تدوير النفايات بسندوب، إلى جانب أعمال جمع سكني بمنطقة المجزر وسندوب، ورفع كفاءة عدد من الشوارع والحدائق، شملت ترميم الأرصفة، تقليم الأشجار، وري المساحات الخضراء، وتحسين النظافة العامة في محاور رئيسية بينها شارع الجيش، الجمهورية، المشاية، الطريق الدائري، وعبد السلام عارف.