إزالة تعديات على 925 مترًا بالتل الكبير ضمن المرحلة الثالثة للموجة 25 بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهد مركز ومدينة التل الكبير اليوم تنفيذ 10 حالات إزالة تعديات على أراضٍ تابعة لأملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث بلغت المساحة الإجمالية للتعديات التي تم إزالتها 925 مترًا مربعًا. جاءت هذه الإجراءات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 25 لإزالة التعديات، والتي تُنفذ تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن حماية أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وتستمر محافظة الإسماعيلية في تنفيذ هذه المرحلة بتوجيهات من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية. كما حضر العملية رئيس مركز ومدينة التل الكبير ونائبه، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون.

وتنوعت التعديات التي تم إزالتها، حيث شملت حالة واحدة على أرض تم رفض طلب تقنينها بمساحة 420 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى 9 حالات أخرى على أراضٍ تابعة لولاية الزراعة بمساحة 505 أمتار مربعة. تمثلت هذه التعديات في أسوار ومبانٍ غير مكتملة.

وأكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، على استمرار الجهود المبذولة في تنفيذ قرارات الإزالة وفقاً للبرنامج الزمني المعد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، مشددًا على ضرورة التصدي لأي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يُذكر أن الموجة 25 من إزالة التعديات تنفَّذ على ثلاث مراحل، حيث انتهت المرحلتان الأولى والثانية، وجارٍ حاليًا تنفيذ المرحلة الثالثة حتى 25 أبريل.

