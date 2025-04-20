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محافظ أسوان يوزع العيدية على أطفال الكنائس احتفالًا بعيد القيامة -صور

03:27 م الأحد 20 أبريل 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع العيدية على أطفال الكنائس احتفالًا بعيد القيامة (2)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع العيدية على أطفال الكنائس احتفالًا بعيد القيامة (5)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع العيدية على أطفال الكنائس احتفالًا بعيد القيامة (6)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع العيدية على أطفال الكنائس احتفالًا بعيد القيامة (7)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع العيدية على أطفال الكنائس احتفالًا بعيد القيامة (8)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع العيدية على أطفال الكنائس احتفالًا بعيد القيامة (9)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع العيدية على أطفال الكنائس احتفالًا بعيد القيامة (4)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع العيدية على أطفال الكنائس احتفالًا بعيد القيامة (12)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع العيدية على أطفال الكنائس احتفالًا بعيد القيامة (13)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع العيدية على أطفال الكنائس احتفالًا بعيد القيامة (14)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع العيدية على أطفال الكنائس احتفالًا بعيد القيامة (15)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع العيدية على أطفال الكنائس احتفالًا بعيد القيامة (16)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع العيدية على أطفال الكنائس احتفالًا بعيد القيامة (17)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع العيدية على أطفال الكنائس احتفالًا بعيد القيامة (19)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع العيدية على أطفال الكنائس احتفالًا بعيد القيامة (10)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع العيدية على أطفال الكنائس احتفالًا بعيد القيامة (18)
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أسوان - إيهاب عمران:

حرص اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، على مشاركة الأخوة المسيحيين فرحة عيد القيامة المجيد، حيث قام بتوزيع كروت ملونة تحمل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى الهدايا والعيدية على الأطفال في مختلف كنائس طوائف الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية.

كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال، مما أضفى جوًا من البهجة والسرور والسعادة على الاحتفالات.

وأكد إسماعيل كمال على حرص المحافظة على تهيئة الأجواء الاحتفالية للأخوة الأقباط من خلال تكثيف أعمال النظافة والإضاءة والتطوير والتجميل بمحيط الكنائس، وتجهيز الحدائق لاستقبال الأسر.

وأشار المحافظ إلى أن التلاحم الكبير الذي شهده من أطياف المجتمع الأسواني لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط يؤكد على قوة أواصر المحبة والأخوة التي تجمع شركاء الوطن الواحد.

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