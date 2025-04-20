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شلالات وألعاب إلكترونية.. كرنفال ضخم بكنيسة الأنبا بيشوي احتفالًا بعيد القيامة ببورسعيد -فيديو وصور

03:16 م الأحد 20 أبريل 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    كرنفال ضخم بكنيسة الأنبا بيشوي احتفالًا بعيد القيامة ببورسعيد (1)
  • عرض 13 صورة
    كرنفال ضخم بكنيسة الأنبا بيشوي احتفالًا بعيد القيامة ببورسعيد (5)
  • عرض 13 صورة
    كرنفال ضخم بكنيسة الأنبا بيشوي احتفالًا بعيد القيامة ببورسعيد (2)
  • عرض 13 صورة
    كرنفال ضخم بكنيسة الأنبا بيشوي احتفالًا بعيد القيامة ببورسعيد (3)
  • عرض 13 صورة
    كرنفال ضخم بكنيسة الأنبا بيشوي احتفالًا بعيد القيامة ببورسعيد (8)
  • عرض 13 صورة
    كرنفال ضخم بكنيسة الأنبا بيشوي احتفالًا بعيد القيامة ببورسعيد (9)
  • عرض 13 صورة
    كرنفال ضخم بكنيسة الأنبا بيشوي احتفالًا بعيد القيامة ببورسعيد (10)
  • عرض 13 صورة
    كرنفال ضخم بكنيسة الأنبا بيشوي احتفالًا بعيد القيامة ببورسعيد (11)
  • عرض 13 صورة
    كرنفال ضخم بكنيسة الأنبا بيشوي احتفالًا بعيد القيامة ببورسعيد (12)
  • عرض 13 صورة
    كرنفال ضخم بكنيسة الأنبا بيشوي احتفالًا بعيد القيامة ببورسعيد (13)
  • عرض 13 صورة
    كرنفال ضخم بكنيسة الأنبا بيشوي احتفالًا بعيد القيامة ببورسعيد (14)
  • عرض 13 صورة
    كرنفال ضخم بكنيسة الأنبا بيشوي احتفالًا بعيد القيامة ببورسعيد (7)
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت كنيسة الأنبا بيشوى بمحافظة بورسعيد، كرنفالا ضخما، اليوم الأحد، للاحتفال بعيد القيامة المجيد، لإدخال السعادة على قلوب الصغار والكبار على حد السواء.

وتوافد إلى كنيسة الأنبا بيشوي منذ الصباح الباكر الأخوة المسيحيين لقضاء العيد مع أصدقائهم وأقاربهم والاستماع بمنطقة الألعاب ببهو الكنيسة الخارجي، حيث وفرت الكنيسة ألعاب مختلفة ومتنوعة تناسب جميع الأعمار خاصة الألعاب الإلكترونية، وصيد الأسماك، وكرة السلة، وشلالات التزحلق، والعربات المتصادمة والموتسيكلات، بجانب أنه تم تجهيز الساحة التي تقع في مدخل الكنيسة وتزويدها بالألعاب كبيرة الحجم.

كما تضمنت الاحتفالية التصوير بالفيديو بشكل دائري، والذي شارك فيه كل الكبار والصغار على حد السواء، وحرصت كنيسة الأنبا بيشوى على تنظيم مسابقات بين الأطفال بعضهم البعض، وتوزيع الهدايا والشيكولاتة عليهم وذلك فى أجواء تتسم بالفرحة والبهجة، كما شهدت الكنيسة أركان خاصة بالأنشطة المختلفة .

وحرص الأهالي على إلتقاط الصور التذكارية مع أبنائهم وهم يلعبون، كما التقطوا صور تذكارية لأبنائهم مع كهنة الكنيسة في أجواء من السعادة بين الجميع.

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محافظة بورسعيد كنيسة الأنبا بيشوي عيد القيامة المجيد
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