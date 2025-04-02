الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 4625 زائرًا خلال أيام عيد الفطر - صور

أسوان – إيهاب عمران:

قال الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، إن إجمالي زوار الحديقة النباتية، خلال أيام عيد الفطر المبارك، بلغ 4625 زائرًا، من بينهم 3650 مصريًا، و975 أجانب.

وأضاف أن الحديقة النباتية واحدة من أشهر المواقع التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال الأعياد والمناسبات القومية للاستمتاع بقضاء هذه الأوقات وسط الطبيعة الخلابة، حيث تضم الحديقة 800 نوع من أندر أنواع النباتات على مستوى العالم، كما تعد من أشهر الحدائق التاريخية بالمحافظة والتي تعود لأكثر من 115 عامًا.

وأشار إلى أن الحديقة النباتية أو جزيرة النباتات كما يسميها أهالي أسوان، تفتح أبوابها يوميًا لاستقبال الزائرين من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويعتبر الوصول للحديقة متعة مستقلة حيث يتم الوصول إليها عبر رحلة بالمراكب في نهر النيل، ويوجد مرسى خاص للحديقة بجوار نادي التجديف على بعد 300 متر من محطة قطارات أسوان.