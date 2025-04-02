تحرير 42 مخالفة تموينية خلال عيد الفطر في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية حملاتها الرقابية اليوم الأربعاء في مختلف أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمتابعة الحالة التموينية بالمحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك، لضمان انتظام العمل في المخابز والأسواق وعدم وجود أي معوقات،

وأكدت شيماء عمر، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن تحرير 42 مخالفة تموينية، كما تم المرور على محطات تموين السيارات لمتابعة حركة تداول المواد البترولية، مشيرة إلى استقرار الوضع التمويني دون أي مشكلات تُذكر، مع استمرار المتابعة الدورية خلال أيام العيد.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار الرقابة المشددة على الأسواق والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود، لضمان تقديم الخدمات التموينية بكفاءة وتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك.