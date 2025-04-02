رئيس قطاع مياه الشرب بجنوب سيناء يؤكد أهمية الالتزام بجداول الورديات خلال إجازة عيد الفطر

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى المهندس خالد نبيل، رئيس قطاع مياه الشرب بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، زيارة لعدد من مواقع الشركة بمدن "أبو رديس، رأس سدر، ونويبع"، استمرارًا للجولات المرورية المكثفة على محطات مياه الشرب خلال إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات.

وتابع رئيس القطاع خلال الجولة سير العمل، والتأكد من استمرار الأداء بكفاءة عالية لضمان توفير المياه للمواطنين بجودة متميزة.

كما قدّم التهنئة للعاملين بمحطات المياه بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشددًا على أهمية الالتزام بجداول الورديات وقواعد السلامة والصحة المهنية.

وأكد رئيس القطاع، أن الشركة تستقبل شكاوى المواطنين المتعلقة بالمياه والصرف الصحي على مدار 24 ساعة، من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من الهاتف الأرضي.

وأوضح أن محطة تحلية مياه البحر بمدينة رأس سدر تعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب يومي، وتتضمن مبنى تحلية، مجموعة مخازن، شبكة مواسير أقطار مختلفة، مبنى إداري مقاس، مأخذ بحري، مبنى محولات ومولدات، سور مباني بطول 450 متر، 2 وحدة تحلية بطاقة 5000 متر مكعب يومي، 2 ماكينة توليد كهرباء 1500ك.ف.أ، معالجة ابتدائية، طلمبات رفع المياه المنتجة، مظلة للفلاتر، موفر الطاقة باستغلال المياه المرتجعة لتوفير نسبة 40% من الطاقة المستهلكة، خط ربط محطة تحلية بولي إيثيلين قطر 800 مم، بطول 2,7 كيلو متر، وضغط 10 بار.

وأكد أن محطة تحلية المياه بمدينة أبو رديس تعمل بطاقة إنتاجية 3000 متر مكعب يومي، على مساحة 7500 متر مسطح، و تعمل محطة تحلية مياه البحر بمدينة نويبع بطاقة 15 ألف متر مكعب يومي، وتضم مبنى تحلية، مجموعة مخازن، شبكة مواسير أقطار مختلفة، مبنى إداري، مأخذ بحري، مبنى محولات ومولدات، سور مباني بطول 450 متر، 3 وحدة تحلية بطاقة 5 آلاف متر مكعب يومي، 2 ماكينة توليد كهرباء 1500 ك.ف.أ، معالجة ابتدائية، طلمبات لرفع المياه المنتجة، مظلة للفلاتر، موفر الطاقة باستغلال المياه المرتجعة.







