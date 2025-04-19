دسوق تستعد لشم النسيم.. قلعة الفسيخ تفتح أبوابها بأسعار زمان -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

مع اقتراب أعياد الربيع وشم النسيم، تستعد مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، التي تُعرف بـ "قلعة الفسيخ"، لاستقبال موسم الإقبال على الأسماك المملحة، وعلى رأسها الفسيخ، الذي ارتبط بعادات المصريين احتفالًا بهذه المناسبة على مدار عقود.

"دسوق مشهورة بأقدم 3 صناعات: الحلويات والفسيخ والفخار، وفسيخ دسوق لا يعلى عليه بشهادة الزوار".. بهذه الكلمات بدأ محمد علي، أشهر بائعي الأسماك المملحة في دسوق، حديثه لـ "مصراوي"، مؤكدًا أن صناعة الفسيخ في المدينة متوارثة أبًا عن جد.

وأشار إلى أن دسوق تستقبل ملايين الزوار خلال مولدي العارف بالله إبراهيم الدسوقي وفي عطلات نهاية الأسبوع، ولا تخلو زيارتهم من شراء الفسيخ والحلوى والحمص، ومع حلول شم النسيم، تتأهب المدينة بشكل خاص، حيث تبدأ الاستعدادات قبل شهر على الأقل.

وتشمل الاستعدادات تجهيز الأسماك وتنظيفها بعناية فائقة، وتوفير الملح بكميات مناسبة، وتجهيز البراميل للتمليح، لإنتاج فسيخ عالي الجودة يرضي أذواق محبيه.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف التشغيل والنقل، أكد "علي" أنه سيطرح الأسماك المملحة بالأسعار القديمة، تسهيلًا على الجميع شراءها، مشيرًا إلى أنه يتسامح مع بعض الزبائن غير القادرين على دفع المبلغ كاملًا.

وعن الأسعار الحالية للأسماك المملحة في دسوق:

الفسيخ الجامبو: 360 جنيهًا

الفسيخ كبير الحجم: 300 جنيهًا

الفسيخ الوسط: 250 جنيهًا

السردين النيلي (حسب الحجم): من 120 إلى 140 جنيهًا

الرنجة الهولندي السوبر بالبطروخ: 200 جنيهًا

رنجة نوع آخر: 160 جنيهًا

واختتم "علي" حديثه قائلًا: "الحمد لله، لنا تاريخ طويل في صناعة الفسيخ، وزوار دسوق يعرفون جودتنا وتعاملنا الطيب، وشم النسيم موسم سنوي نتمنى أن يستمر".