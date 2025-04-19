القبض على ربة منزل قتلت زوجها فى المحلة الكبرى

الغربية - مروة شاهين:

ألقت مباحث مركز المحلة الكبرى، القبض على ربة منزل، مقيمة بقرية محلة أبو علي بمحافظة الغربية، بعد قيامها بطعن زوجها بسلاح أبيض "سكين" أثناء مشاجرة بينهما داخل منزل الزوجية، مما أودت بحياته.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، يفيد بوصول شاب يدعى "أحمد.ع" ويبلغ من العمر 33 عامًا، ويقيم بقرية محلة أبو علي، مصابًا بطعنة نافذة في الفخذ الأيسر، وتوفى عقب وصوله وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفي.

وتبين من التحريات الأولية، أن خلاف نشب بين المجني عليه وزوجته ونشبت مشاجرة بينهما، وقامت الزوجة على آثاره بطعنه بسلاح أبيض "سكين" مما أودت بحياته، وإلقاء القبض على الزوجة.

وجرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وعرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.