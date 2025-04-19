لفتة إنسانية وعلمية.. جامعة سوهاج تمنح درجة الدكتوراه ومكافأة مالية لباحث بعد وفاته- فيديو وصور



سوهاج- عمار عبدالواحد:

في لفتة إنسانية وعلمية غير مسبوقة، وخطوة إنسانية، ناقشت جامعة سوهاج اليوم السبت، رسالة دكتوراه للباحث إبراهيم محمود عبده شمسية المدرس المساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم بعنوان "توفير الطاقة في تطبيقات تكييف الهواء باستخدام المبرد التبخيري والطاقة الشمسية" والذي وافته المنية قبل ايام قليلة من تحديد موعد المناقشة، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وأعضاء اللجنة المشرفة على الرسالة واسرة الباحث، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وفي بداية كلمته قدم النعماني خالص تعازيه لاسرة الباحث، منوهاً أن ما جرى سابقة لم تحدث من قبل على مستوى جامعة سوهاج، وهو الموافقة على مناقشة الرسالة شرفيا احتراما لقيمة العلم، وتقديرا للمجهود الكبير الذي بذله الباحث، حفظًا لحق ملكيته الفكرية وحتى لا يذهب جهده سدى، وتكريما له بعد وفاته ومحاولة لإدخال السرور على اسرته، مشيداً بموضوع الدراسة والتي تتماشي مع متطلبات العصر الحديث.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الرحيم، عميد الكلية أن رئيس الجامعة قد وجه خلال المناقشة بمنح مكافاة مالية ودرع الجامعة لأسرة الفقيد تكريما وتقديراً لجهوده، موضحاً أن إدارة الجامعة استجابت على الفور لإجراء مناقشة شرفية لرسالة الدكتوراه للباحث الراحل، مشيداً بأخلاق الباحث واجتهاده العلمي والذي أثنى عليه الجميع بلا استثناء.

واشاد الدكتور محمود سالم المشرف على الرسالة ولجنة الاشراف باللفتة الإنسانية لرئيس جامعة سوهاج والموافقة على مناقشة الدكتوراه حفاظًا على الحقوق العلمية للباحث، ولضمان عدم استغلال بحثه أو نسبه إلى آخرين، وحتى لا تحفظ الرسالة فى الأدراج ويخرج مجهوده للنور، وتكون الرسالة علم ينتفع به.

ووجهت أسرة المتوفى الشكر والتقدير لرئيس الجامعة الذي حرص على حضور المناقشة، حيث استقبلت الأسرة خبر موافقة مناقشة الجامعة لرسالة الدكتوراه بشكر وامتنان تكريما لابنهم.

وتكونت لجنة الإشراف من كلاً من الدكتور هاني الببلاوي من جامعة أسيوط، الدكتور محمد فتوح من جامعة حلوان، الدكتور محمود سالم من جامعة سوهاج، الدكتور أشرف ميمي من جامعة حلوان، الدكتور احمد محمود من جامعة اسوان.



وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي " على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، اليوم السبت، بثًا مباشرًا بعنوان "غيبه الموت وحضرت إنجازاته.. جامعة سوهاج تناقش رسالة دكتوراه لباحث متوفى".



