بـ 135 سيارة.. إسعاف الشرقية تستعد لتأمين احتفالات عيد القيامة وشم النسيم

الشرقية - ياسمين عزت:

أنهى مرفق إسعاف الشرقية استعداداته لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، من خلال خطة انتشار ميدانية شاملة تضمن الاستجابة السريعة والتغطية الفعالة لمواقع الاحتفال والتجمعات على امتداد محافظة الشرقية، بما يعكس التزام هيئة الإسعاف المصرية الراسخ بالحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم خلال هذه المناسبات المهمة.



وأكدت هيئة الإسعاف فرع الشرقية، في بيان اليوم السبت، إلغاء الإجازات لكافة الفرق الإسعافية في وحدات ومراكز إسعاف الشرقية خلال الفترة من السبت 19 أبريل وحتى الاثنين 21 أبريل 2025، لضمان تواجد كامل للفرق الإسعافية على مدار الساعة، والاستعداد الفوري للتعامل مع أي طارئ في مواقع الاحتفال والتجمعات بالمحافظة.



وأشار البيان إلى مشاركة 135 سيارة إسعاف مجهزة في تنفيذ خطة التأمين، تم توزيعها على الكنائس، المتنزهات، الحدائق العامة، الميادين، الطرق السريعة، والمحاور الحيوية، لضمان سرعة التدخل والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

كما يتم دعم المواقع ذات الكثافة المتوقعة بتمركزات إضافية، مدعومة بفرق إسعافية عالية التدريب والجاهزية، قادرة على التدخل الفوري والتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة، لضمان استجابة سريعة وفعالة في مختلف المواقع.



وأشار الإسعاف فرع الشرقية إلى أنه تم التأكد من جاهزية جميع سيارات الإسعاف من حيث المعدات والأجهزة الطبية، بما يؤهلها للعمل كوحدات عناية مركزة متنقلة، قادرة على تقديم خدمة متقدمة في موقع الحدث، لحين نقل الحالة إلى أقرب مستشفى.



كما يتم متابعة دقيقة للبلاغات الواردة والتعامل معها على الفور، مع توجيه أقرب سيارة إسعاف إلى موقع الحدث، وذلك بالتنسيق اللحظي والمباشر مع مشرفي القطاعات، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة تنفيذ التدخلات الإسعافية بكفاءة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد عباس، مدير إسعاف الشرقية، أن الخطة الموضوعة تستهدف تحقيق تغطية ميدانية شاملة لكافة المواقع الحيوية بنطاق المحافظة خلال فترة الاحتفالات، مشيرًا إلى الجاهزية التامة للفرق الإسعافية للتعامل الفوري مع مختلف الحالات الطارئة تحت إشراف ميداني مباشر وعلى مدار الساعة، كما شدد الدكتور أحمد عباس علي أهمية التواصل الفوري عبر الخط الساخن للإسعاف المصري 123 في حالات الطوارئ، لضمان تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة في أسرع وقت ممكن.