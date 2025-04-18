بحضور سفراء 3 دول.. وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يتفقدان أعمال تطوير مسجد أبي العباس - صور

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعمال تطوير ساحة مسجد سيدي أبي العباس المرسي والمنطقة المحيطة بها، اليوم الجمعة؛ والتي تشمل مسجد الإمام البصيري، المتاجر، الحدائق، والمنشآت الخدمية المحيطة.

جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية البارزة، من بينهم السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، والسفير لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا بالقاهرة، ومحمد شذران، نائب سفير ماليزيا، إلى جانب عدنان جمعة سبتي، مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور نجاح عبد الرحمن راجح، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية.

واستمع الحضور إلى شرح تفصيلي قدمه المهندس أحمد شوقي، المدير التنفيذي للمشروع، حول خطة التطوير الشاملة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، تجديد المساحات الخضراء، وتحسين الخدمات لتتماشى مع الهوية الحضارية والجمالية للموقع.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن هذه الجهود تهدف إلى تحويل المنطقة إلى منارة حضارية ومزار ثقافي وروحي يعكس مكانة مصر الدينية والتاريخية.

وفي وقت سابق من اليوم، شهد الوزير والمحافظ والوفد المرافق شعائر صلاة الجمعة في مسجد سيدي أبي العباس المرسي.

وألقى الدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، خطبة الجمعة بعنوان: "إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا"، ركزت على دور العلم كركيزة أساسية لبناء الحضارات والتميز في الحياة.