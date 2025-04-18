منقذون على الشواطئ ورش الحدائق.. كيف استعدت جنوب سيناء لشم النسيم؟

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد بكل المدن لاستقبال شم النسيم، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية بكافة المدن، مع حملات النظافة بالشواطئ والحدائق والميادين العامة.

وقرر الدكتور خالد مبارك، منع إجازة مديري المديريات الخدمية، ورؤساء المدن ومراكز العمليات، والتأكد من جاهزية معدات الحملة الميكانيكية للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ، وتكثيف حملات النظافة بشوارع المدن والكورنيش، والميادين العامة التي تشهد تجمعات كثيفة من قبل المواطنين وزائري المحافظة خلال الأعياد والمناسبات المختلفة.

وقال المحافظ، إنه جرى التأكيد على رؤساء المدن، بغلق الشواطئ التي تشكل خطورة على حياة المواطنين، ومنع التواجد عليها، وفتح الشواطئ المجهزة وإمدادها بكافة الخدمات وفتحها مجانًا لاستقبال المواطنين، وتوفير منقذين عليها، والتنسيق مع مديرية الصحة لرش الحدائق والميادين العامة لضمان خلوه من الحشرات الناقلة للأمراض، وتكثيف حملات النظافة خاصة بالكورنيش، والشواطئ وأماكن التجمعات.

وأوضح أنه جرى التنسيق الجهات المعنية لتأمين الاحتفالات، مع تشديد التأمين في محيط الكنائس، وزيادة سيارات الإسعاف في المناطق الحيوية التي يقصدها المواطنين لقضاء الإجازة، وتكثيف الدوريات الأمنية، نشر الإرتكازات المرورية، ومنع سير السيارات بطرق الكورنيش التي تزدحم بالمواطنين.

وتابع، كما جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بكل مدينة تعمل على مدار 24 ساعة، والتأكيد على مدير مديرية التموين، بتكثيف الحملات التفتيشية على أماكن تداول المأكولات والمشروبات، والتأكد من توافر الكميات المناسبة من الوقود بكافة المحطات، خاصة أن المحافظة تشهد إقبال كبير من الزوار .