سفير كازاخستان يؤكد رغبة بلاده فى إقامة قنصلية بشرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، السفير عسكر جينيس، سفير جمهورية كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية، خلال زيارته لمدينة شرم لشيخ، لبحث آليات تعزيز العلاقات الثنائية، وسبل التعاون بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة فرص جذب السياحة الكازاخية إلى مدينة شرم الشيخ، والاستفادة من الإمكانيات السياحية الهائلة التي تتمتع بها المحافظة، إضافة إلى تبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد محافظ جنوب سيناء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وكازاخستان، وحرص المحافظة على توطيد هذه العلاقات، خاصة في مجالات السياحة والثقافة والاستثمار.

واستعرض المحافظ، مشروع "التجلي الأعظم" الجاري إقامته بمدينة سانت كاترين، والذي يتضمن 14 مشروعًا تنمويًا وسياحيًا يهدف إلى تطوير المنطقة ورفع كفاءتها بما يتناسب مع قيمتها الدينية والتاريخية والبيئية، مع تقديم نبذة عن دير سانت كاترين، الذي يعد أحد أقدم الأديرة في العالم، وما يمثله من قيمة روحية وتاريخية فريدة.

ومن جانبه، أعرب السفير الكازاخي عن سعادته بزيارة مدينة شرم الشيخ، مشيدًا بالتطورات التي تمت في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع جنوب سيناء، خاصة في ضوء العلاقات القوية التي تجمع بين القيادة السياسية في البلدين.

وأعرب السفير عن رغبة بلاده في إقامة قنصلية بمدينة شرم الشيخ، لتقديم الرعاية والدعم للسائحين الكازاخستانيين. مقترحًا عمل توامة بين أحد المدن الكازاخية ومدينة شرم الشيخ.

وجرى الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي يضم ممثلين من محافظة جنوب سيناء والسفارة الكازاخية، إضافة إلى متخصصين من جمعية المستثمرين وغرفة شركات السياحة، لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك وعرض النتائج، بما يسهم في تعميق العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين.