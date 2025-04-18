توريد 5 أطنان قمح في أول أيام الموسم بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

بدأت، الخميس، فعاليات موسم توريد القمح في محافظة جنوب سيناء، بصوامع مطحن الطارق في مدينة طور سيناء، بحضور اللواء خيري حسين، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس سعد عامر، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أيمن عبدالغني، وكيل وزارة التموين، لمتابعة عمل اللجنة المختصة وضمان جاهزية الموقع لاستقبال المحصول وفقًا للمعايير المعتمدة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور خالد مبارك.

وأكد السكرتير العام أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التوريد، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة أماكن التخزين، نظرًا لما يمثله القمح من أهمية استراتيجية، حيث تضعه الدولة على رأس أولوياتها.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن عمليات التوريد تُنفذ بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما في ذلك مديريتا الزراعة والتموين، وهيئة سلامة الغذاء، ومندوب الجمعية القبانية، حيث يتم فحص المحصول منذ لحظة استلامه وحتى تخزينه، مع التحقق من نقاوته عبر سحب عينات من الشحنات.

وأشار إلى أن أول يوم للموسم شهد توريد 5 أطنان من القمح، موضحًا أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح على مستوى المحافظة بلغ 680 فدانًا، فيما بلغت المساحة المزروعة بالشعير نحو 30 فدانًا.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التموين أن القمح المورد في اليوم الأول يتميز بنقاء عالٍ، مما يعكس جودة التربة الزراعية في جنوب سيناء، مشددًا على الالتزام الكامل بضوابط تخزين المحصول، والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه الموردين، وضمان صرف مستحقاتهم بسرعة.