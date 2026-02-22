إعلان

بزعم تسهيل الإقامات.. سقوط المتهم بالنصب على مقيمين عرب بالجيزة

كتب : علاء عمران

01:10 م 22/02/2026

المتهم

كشفت أجهزة الوزارة بوزارة الداخلية عن ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على حاملي جنسيات إحدى الدول العربية المقيمين بالبلاد، بزعم معرفته بأحد ضباط الشرطة وقدرته على إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم.

ضبط عنصر جنائي لقيامه بالنصب على حاملي جنسية عربية

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، وهو عنصر جنائي مقيم بمحافظة الجيزة. وبمواجهته أقر بقيامه بالانضمام لعدد من "الجروبات" على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بحاملي جنسيات إحدى الدول العربية، لاستقطاب راغبي إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم بالبلاد، والزعم بمعرفته بأحد ضباط الشرطة العاملين بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، على خلاف الحقيقة.

كما أقر المتهم بتدوينه رقم هاتفه بزعم كونه رقم هاتف الضابط المشار إليه لتلقي الاتصالات منهم، والنصب والاحتيال عليهم مقابل مبالغ مالية، ثم التهرب منهم لاحقًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

