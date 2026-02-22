إعلان

ياسين ودع الحياة بطلقة من سلاح ابن عمه.. ضبط المتهم بقتل شاب في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

01:14 م 22/02/2026

القبض - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج من ضبط المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة عائلية بين أبناء عم بدائرة مركز شرطة طهطا شمال المحافظة.

وتبين أن المتهم يُدعى "ع. ع"، فيما توفى المجني عليه ياسين م.، 36 عامًا، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، حيث جرى نقله إلى مستشفى طهطا العام قبل إعلان وفاته.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الواقعة نشأت بسبب خلافات عائلية بين أبناء العمومة، ما أسفر عن تبادل إطلاق النار، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تتولى النيابة العامة التحقيقات لتحديد ظروف الحادث ومحاسبة المتهم وفق القانون.

