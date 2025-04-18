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مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالبحيرة

12:19 ص الجمعة 18 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقي طالب بالصف الثاني الثانوي مصرعه، اليوم الخميس، دهسا أسفل عجلات قطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارة إسعاف لموقع الحادث، و تبين وفاة أحمد ماهر زويل، 16 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي، وجرى نقل أشلاء الجثمان إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي دمنهور العام، تحت تصرف جهات النيابة.

حرر المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وبيان أسبابها وظروفها وملابساتها، وصرحت النيابة بدفن الجثمان بمعرفة أهليته عقب الانتهاء من تقرير الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

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مصرع طالب صدمه قطار النيابة مستشفي دمنهور العام إسعاف
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