محافظ أسوان يتفقد سيارات السيرفيس للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة -صور

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، عددًا من سيارات السيرفيس العاملة في المدينة، وذلك بهدف الاستفسار مباشرة من الركاب عن مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها مؤخرًا عقب زيادة أسعار الوقود.

يأتي ذلك في إطار توجيهات مشددة من المحافظ لكافة المسؤولين المعنيين بالمحافظة بتكثيف الرقابة اليومية على مواقف السيرفيس.

وشدد على ضرورة التأكد من انتظام سير العمل وتطبيق الأسعار والتعريفة الجديدة بشكل كامل، وعدم السماح بأي محاولات لاستغلال المواطنين.

وفي هذا السياق، قام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة، يرافقه مسؤولو المواقف والمرور، بجولات ميدانية مماثلة.

وشملت الجولات استيقاف عدد من سيارات السيرفيس والاستماع إلى آراء الركاب بشأن التعريفة الجديدة المطبقة على مختلف خطوط السير داخل المراكز والمدن.

ونقل السكرتير العام المساعد تعليمات محافظ أسوان الواضحة بضرورة تشديد الرقابة الصارمة لتنفيذ التعليمات التي تهدف إلى حماية المواطنين من أي استغلال.

وأكد على المواجهة الحاسمة لسائقي سيارات السيرفيس في حال قيامهم بفرض أي زيادات غير مقررة على التعريفة الجديدة، مع إلزامهم بوضع نسخة واضحة من التعريفة على الزجاج الأمامي للسيارة.

كما وجهت المحافظة بزيادة اللوحات الإرشادية التي توضح التعريفة المقررة على مختلف خطوط السير داخل وخارج المدن في جميع مواقف السيرفيس.

ودعت المحافظة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات يتم رصدها في قيمة التعريفة، لضمان سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت المحافظة على ضرورة التزام سائقي السيرفيس بالاشتراطات الخاصة بنظام الأمن والسلامة المهنية والنظافة العامة لمركباتهم.