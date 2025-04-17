محافظ القليوبية يشهد احتفالية تكريم الأيتام والأمهات المثاليات - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نظمت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، احتفالية كبرى لتكريم الأيتام والأمهات المثاليات والابن المثالي، تحت رعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والدكتورة لمياء عطيه وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية وعددً كبير من القيادات التنفيذية والإعلامية والصحفيين وأهالي المُكرمين.

اُفتتحت الاحتفالية بآيات بينات من الذكر الحكيم تلتها إحدى الأطفال المُكرمات، كما تضمن الحفل فقرة فنية استعراضية قدمها فريق براعم من أبناء دار عمر بن الخطاب للفتيات بمدينة قليوب، نالت استحسان وإعجاب الحضور لما أظهرتُه من مواهب واعدة.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ أن الإحتفال بأبنائنا الأيتام وأمهاتنا الفُضليات يأتي إيماناً وعرفاناً بدورهم الأصيل في بناء الأمم، وترسيخاً وتأكيداً على دعمهم لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تُضاف إلى سجلهم المُشرِف، لافتاً إلى أنَّ مِصْرَ جميعُها تفتخر وتعتز بما تُحققه الأمهات المصريات في شتى المجالات تحت ظل قيادة حكيمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

هذا وقد أعرب محافظ القليوبية، خلال كلمته عن عظيم وبالغ تقديره لدور الأُم المصرية وتضحياتها الجليلة على مر العصور، مُشيراً إلى أنها تُعد عمود الأسرة وصِمام آمان المُجتمع، لافتاً إلى استمرار اهتمام المحافظة بالأيتام وحرصها على توفير كافة سُبل الرعاية والدعم لضمان نشأتهم في بيئة سليمة ومُستقرة.

وفي كلمتها أوضحت وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي، أن الأمهات من أفضل كتاب نتعلم منه المبادئ والأخلاق ودروس الحياة نتعلمها من أفعال ونظرات أمهاتنا، وأن الأم هي القوة الممزوجة بجذور الاصالة وحنو الإرادة فصلاح المحصول يبدأ من البذور.

فيما عبر المُكرمون وجميع الحضور عن سعادتهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين على أن هذا التكريم يُمثل دافعاً لهم لبذل المزيد من الجُهد والعطاء.

أُختتِمت الاحتفالية بتكريم محافظ القليوبية وسط أجواء من الفرح والتقدير لأبنائه الأيتام والأمهات المثاليات والابن المثالي.

وفي لمسة وفاء هنأ محافظ القليوبية، أمًا من الأمهات الأقباط بعيد القيامة المجيد داعياً اللَّه عز وجل بِأن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء وأن يُديم علينا نعمة الأمن والإستقرار والسلام.