وفاءً لجهدها.. أزهر الزقازيق يناقش رسالة ماجستير لباحثة متوفاة

الشرقية - ياسمين عزت:

في لفتة إنسانية وعلمية نبيلة، أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر فرع الزقازيق عن مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة الراحلة أميرة محمد حسن عبد الرحمن، المعيدة بكلية البنات بالعاشر من رمضان، تكريمًا لجهدها العلمي وتقديراً لعطائها حتى آخر أيام حياتها.

وتحمل الرسالة عنوان "جهود مفكري الإسلام في الرد على الملحدين في الفكر الحديث والمعاصر عرض ونقد"، ومن المقرر أن تجرى المناقشة يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة مناقشات الكلية.

وأشادت الدكتورة أماني هاشم، عميدة الكلية، بأهمية موضوع الرسالة وقيمته في ظل التحديات الفكرية المعاصرة، مثنية على الجهد المضني الذي بذلته الباحثة الفقيدة في إعداد رسالتها رغم معاناتها من مرض شديد خلال تلك الفترة.

وكشفت عميدة الكلية عن موافقة مجلس جامعة الأزهر في جلسته رقم 714 بشهر مارس الماضي على عقد المناقشة، وذلك إكرامًا لروح الباحثة المتوفاة وحفاظًا على حقوق ملكيتها الفكرية وتقديرًا لإسهامها العلمي.

وتعود تفاصيل هذه اللفتة المؤثرة إلى موافقة مجلس الجامعة على تشكيل لجنة المناقشة بتاريخ 10 نوفمبر 2024، حيث اقترحت لجنة الإشراف موعدًا للمناقشة في 5 ديسمبر من العام نفسه. إلا أن الظروف الصحية للباحثة حالت دون ذلك، حيث دخلت العناية المركزة بأحد المستشفيات خلال تلك الفترة إلى أن وافتها المنية في أواخر يناير 2025.

جدير بالذكر أن الباحثة الراحلة أميرة محمد حسن عبد الرحمن قد كرست أربع سنوات من عمرها لإعداد هذه الرسالة، وحرصت على التواصل والمتابعة المستمرة مع لجنة الإشراف رغم التحديات الصحية الصعبة التي واجهتها.

وخلال جلسة المناقشة المرتقبة، سيتم تخصيص الكرسي المخصص للباحثة الراحلة باسمها تخليدًا لذكراها، فيما ستتولى لجنة الإشراف مسؤولية الرد على لجنة المناقشة نيابة عنها، بما يضمن استيفاء كافة الجوانب الأكاديمية والبحثية المطلوبة للمناقشة.

وأكدت عميدة الكلية أن هذه المناقشة تعد الحالة الثانية من نوعها التي تشهدها الكلية خلال هذا الشهر لباحث متوفى، مما يعكس حرص إدارة جامعة الأزهر على تقدير جهود طلاب العلم ودعم علمائها والحفاظ على إنتاجهم الفكري حتى بعد رحيلهم، واستمرارًا لمسيرة البحث العلمي.