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جولة ميدانية.. محافظ قنا يستقل "تاكسي" لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

10:48 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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    محافظ قنا يستقل تاكسي لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة (2)
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قنا_عبدالرحمن القرشي :

في خطوة غير تقليدية تعكس حرصه على مصلحة المواطنين، أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية، اليوم الأربعاء، استقل خلالها إحدى سيارات الأجرة "تاكسي" دون الإفصاح عن هويته، للوقوف على مدى التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة التي أقرتها المحافظة مؤخرًا عقب تعديل أسعار الوقود.

وخلال الجولة، تابع المحافظ عن كثب أسلوب تعامل السائقين مع الركاب، ومدى التزامهم بتشغيل العداد والتقيد بالتسعيرة الرسمية، فضلًا عن وعي المواطنين بحقوقهم في ظل الإجراءات المستحدثة.

وأكد المحافظ أن هذه الجولة المفاجئة تأتي في إطار خطة شاملة لمتابعة الأداء على أرض الواقع، دون أي ترتيبات مسبقة، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوز أو استغلال يمس حقوق المواطنين.

كما وجه محافظ قنا، إدارة المرور والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الميدانية على مواقف السيارات ومناطق التجمعات، لضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية، وتوفير وسيلة نقل آمنة وعادلة لجميع أبناء المحافظة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين وملاحظاتهم بشأن أي مخالفات، داعيًا الجميع إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، تحقيقًا للعدالة وضمانًا لحقوق المواطن.

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