المزارعون استقبلوه بالزغاريد.. محافظ كفرالشيخ يطلق موسم حصاد القمح - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أطلق اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، إشارة بدء موسم حصاد القمح للعام الزراعي 2025 من إحدى الحقول بمركز البرلس، وسط فرحة المزارعين الذين استقبلوا المحافظ بالزغاريد من الحقول، تعبيرًا عن سعادتهم.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب، حاتم صبري مدير عام المراقبة العامة للتعاونيات، والدكتور رمضان أبوجاموس مدير إدارة بلطيم الزراعية، وعدد من القيادات التنفيذية.

ووفق البيان الصادر عن محافظة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، كشف المحافظ عن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 235 ألف و 519 فدانًا بزيادة تقدر بـ 32 ألف فدان عن العام الماضي، من إجمالي 552 ألف و260 فدان هي المساحة الزراعية بالمحافظة.

ولفت إلى أن القمح يمثل نسبة 42.6٪؜ من المساحة المنزرعة بمحافظة كفرالشيخ، وهو ما يعكس الجهد المبذول لتحسين إنتاجية الأرض ودعم المزارعين وتعزيز الرقعة المنزرعة بمحصول استراتيجي يمثل الأمن الغذائي لمصر.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن موسم الحصاد سوف يستمر حتى 20 مايو المقبل، على أن يمتد حتى الأول من يونيو القادم للزراعات المتأخرة، مع تكثيف المتابعة الميدانية وتوفير كل التسهيلات اللازمة للمزارعين.