متاحف الإسكندرية تطلق تقنية "القلم الصوتي" لشرح القطع الأثرية لذوي الإعاقة البصرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، عن إطلاق خدمة "القلم الصوتي"، في متاحف الإسكندرية وهي وسيلة تعليمية مبتكرة تهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على فهم واستكشاف القطع الأثرية بسهولة.

وتقنية القلم الصوتي هي أداة تعليمية تفاعلية تعمل على قراءة تاريخ القطع الأثرية ومعلوماتها فور وضع القلم على كود خاص بجوار القطعة.

وأوضحت الإدارة في بيانها أن الخدمة تم تجربتها بنجاح مع عدد من الزوار من ذوي الإعاقة البصرية، وكانت التجربة مثمرة ومميزة.

وأعلنت الإدارة عن توفير الخدمة في ثلاثة متاحف بالإسكندرية: متحف الإسكندرية القومي، ومتحف المجوهرات الملكية، والمتحف اليوناني الروماني، داعية الزوار إلى تجربة هذه التقنية المبتكرة التي تتيح لهم التعرف على المقتنيات بأسلوب ذكي وشائق.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية شاملة لتعزيز الشمولية وإتاحة فرص متساوية للجميع للاستمتاع بالتجربة الثقافية والتعليمية في المتاحف. ويعد استخدام القلم الصوتي خطوة تكنولوجية متقدمة تهدف إلى تعزيز تجربة الزوار ذوي الإعاقة البصرية، من خلال توفير وسيلة ذكية تساعدهم على التفاعل مع القطع الأثرية وفهم تاريخها بطرق مبتكرة ومبسطة.