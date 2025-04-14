رئيس جامعة سوهاج يغرس شتلات ليمون -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية “١٠٠ مليون شجرة”، من خلال غرس عدد من الأشجار المثمرة بمقر الجامعة الجديدة، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر البيئي الدولي الثالث الذي تنظمه الجامعة تحت عنوان “التحول للأخضر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي البيئية”.

جاءت الفعالية بحضور كل من الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتورة صباح صابر مقررة المؤتمر، والدكتور ياسر عبد الفتاح الأمين المساعد.

وأكد الدكتور حسان النعماني أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على البيئة وزيادة المساحات الخضراء، إيمانًا منها بأهمية الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة كركيزة أساسية في استراتيجيتها للتحول نحو جامعة خضراء، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة ودعم القيادة السياسية نحو الاقتصاد الأخضر، مشيداً بجودة إنتاجه أشجار التين والتي يتم زراعتها، و موجهاً بالتوسع فى استغلال باقي المساحات الشاغرة وهو ما سوف تعمل إدارة الجامعة على دعم تنفيذه في الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد عمران أن فعالية التشجير تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي كوسيلة فعالة في مواجهة التغيرات المناخية وتحسين جودة الهواء، إلى جانب دورها في امتصاص الغازات الضارة، وحماية التربة، والتقليل من العواصف الترابية، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأشار الدكتور ياسر عبد الفتاح إلى أنه سيتم، على هامش المؤتمر، زراعة ٥٠ شجرة من أنواع الليمون والمانجو والزيتون، ضمن خطة لتشجير مساحة ١٠ آلاف متر مربع بجوار البوابة الرئيسية للجامعة الجديدة.