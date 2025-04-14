المؤبد لمتهم و15 عامًا لـ 3 آخرين وبراءة 5 في قتل فلاح بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أسدلت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، الستار على قضية مقتل فلاح سبعيني وإصابة زوجته، على يد 9 متهمين ارتكبوا أعمال بلطجة وعنف بمركز مطوبس بسبب خلافات نشبت بين الأطفال.

وقضت المحكمة، برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي وأحمد مصطفى قنديل، وأمانة سر أحمد الميداني، بمعاقبة المتهم "محمد.ن.س.ا" (25 عامًا) غيابيًا بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة كل من "مغازي.ن.س.ا" (30 عامًا)، و"نصر.س.أ.ا" (67 عامًا)، و"نصر.ن.س.ا" (32 عامًا) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لكل منهم، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة كل من "مها.ن.س.ا" (44 عامًا)، و"سعاد.م.ع.د" (29 عامًا)، و"مها.ع.س.ا" (15 عامًا)، و"وطن.س.أ.ا" (57 عامًا)، و"مروان.و.س.أ.ا" (32 عامًا) من التهم المنسوبة إليهم.

وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية المتعلقة بالتعويض إلى المحكمة المدنية المختصة.

تعود تفاصيل القضية إلى إحالة 9 متهمين إلى محكمة جنايات فوه، لاتهامهم بارتكاب أعمال بلطجة واستعراض قوة وعنف ضد المجني عليه حسن محمد الزيات وزوجته نوال محمد إبراهيم رزق في 19 أغسطس 2024 بدائرة مركز شرطة مطوبس، بهدف ترويعهما وفرض السطوة عليهما، وذلك على خلفية خلافات بين الأطفال.

وكشف قرار الإحالة عن قيام المتهمين بالاعتداء بالضرب على المجني عليه الأول مع سبق الإصرار والترصد، حيث توجهوا إلى منزله وانهالوا عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء والأدوات، مما أحدث إصابات أودت بحياته، بينما كان باقي المتهمين حاضرين في مسرح الجريمة للتشجيع والمؤازرة.