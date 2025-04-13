إزالة 6 مخالفات بناء على أراضي زراعية في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برصد أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو استكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية وإزالتها فوراً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

شن سامى معجل رئيس مركز ومدينة أبوحماد، حملة إزالة لعدد 6 حالات تعدي بالبناء على الأراضى الزراعية، عبارة عن إزالة قواعد خرسانية بدون ترخيص على الأرض الزراعية بناحية كفر حافظ بالوحدة المحلية بطويحر بمساحة 200 متر ، وردم 4 حالات جور معدة لصبة قواعد مسلحة بناحية المُسيد والجعفرية الوحدة المحلية بالحلمية بإحمالى مساحة 460 متر، وإزالة سور بالطوب الدبش بطول 50 متر بناحية السلاوى بالوحدة المحلية بالصوة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدي لمحاولات البناء المخالف وإنفاذ القانون على المخالفين حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

وناشد محافظ الشرقية، المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 .