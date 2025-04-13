المؤبد والغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في الحشيش ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

قضت محكمة جنايات بني سويف، اليوم، بمعاقبة المتهم "ع.م.ف" بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وتعود تفاصيل القضية رقم 26408 لسنة 2024 جنايات اهناسيا، والمقيدة برقم 5971 لسنة 2024 كلي بني سويف، إلى قيام المتهم بإحراز جوهر مخدر - مادة الحشيش - بقصد الإتجار، على نحو يخالف القانون.

وذكرت حيثيات القضية أن المتهم ضُبط خلال مرور أمني، حيث أثار ارتباكه شكوك القوة الأمنية. وبتفتيشه، عُثر بحوزته على 8 قطع من مخدر الحشيش داخل علبة سجائر كان يحاول التخلص منها.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة وشهادة رئيس مباحث المركز، بالإضافة إلى تقرير المعمل الجنائي، أن المواد المضبوطة هي لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول المخدرات، مما يثبت قصد المتهم بالإتجار فيها.