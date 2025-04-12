مطران بورسعيد يترأس وفدًا لزيارة نادي القضاة - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ترأس الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد، وفدًا، اليوم السبت، لزيارة نادي قضاة بورسعيد، لمناقشة سبل التعاون في العديد من الأنشطة والفعاليات التي تخدم المجتمع وتساهم في التوعية والتثقيف.

وأعرب الأنبا تادرس عن سعادته وتقديره بزيارة نادي قضاة بورسعيد وحسن الاستقبال، والتي تأتي في ضوء الزيارات المتبادلة بين نادي قضاة بورسعيد ومطرانية بورسعيد، تأكيدًا على ترابط المجتمع المصري وتلاحمه.

ومن جانبه، رحب المستشار محمد مرشد، رئيس النادي، بتلك الزيارة التي وصفها بـ الكريمة التي تأتي معبرة عن روح الانتماء والأخوة التي تجمع طوائف المجتمع في نسيج واحد.

ضم وفد مطرانية بورسعيد كل من: القمص بولا سعد، وكيل المطرانية، والقس بيمن صابر، مسؤول العلاقات العامة بالمطرانية، والقس يعقوب، سكرتير الأنبا تادرس، وكلا من: سامي بشارة والدكتور مجدي، وكان في استقبالهم المستشار محمد مرشد، رئيس نادي قضاة بورسعيد، والمستشار عبدالله عبد العزيز، والمستشار محمد الصواف، منسق الزيارة، والمستشار عمرو أبو مسلم، والمستشار احمد مرشد.