بالصور- أمطار ورياح تضرب محافظة الغربية

الغربية- مروة شاهين:

تعرضت محافظة الغربية، اليوم الجمعة، لسقوط أمطار متوسطة وانخفاض في درجات الحرارة، وزيادة في نشاط الرياح.

كانت محافظة الغربية، أعلنت حالة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد، وانتشار سيارات شفط المياه في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة، وحذرت المواطنين بضرورة توخي الحذر، وارتداء الملابس الثقيلة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء وعدم السير أسفل اللوحات الإعلانية والمنازل القديمة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء، وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه سقوط أمطار متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى،كما تمتد الأمطار خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء، ومع نشاط الرياح المصاحب للسحب وانخفاض في درجات الحرارة .