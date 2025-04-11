غرفة عمليات 24 ساعة.. قرار عاجل من محافظ الدقهلية بعد زيادة أسعار الوقود

الدقهلية- رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية كل من، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، ومدير مباحث التموين ، ومدير إدارة مرور الدقهلية، ورئيس مباحث مرور الدقهلية، ومدير الرقابة التموينية بمديرية التموين، ورئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة أو الحي المختصة، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، ومدير عام المواقف بالمحافظة بشأن متابعة المواقف ومحطات الوقود بعد إعلان الزيادة بمقدار 2 جنيه على كافة المواد البترولية.

وأوضح "مرزوق" أن مهمة اللجنة، تكثيف حملات الرقابة التموينية على محطات الوقود لعدم الاحتكار واستغلال المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين، وكذلك انتظام العمل على الخطوط الداخلية والخارجية بمواقف السيارات بنطاق المحافظة، وشن الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافرها وضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

كما أكد محافظ الدقهلية، على قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمرور شخصياً على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس ومحطات الوقود للتأكد من انتظام العمل وعدم استغلال المواطنين واستقرار الحالة العامة.

جاء ذلك بعدما اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، تعريفة ركوب السيارات الأجرة للمواصلات العامة العاملة على الخطوط وكذلك سيارات السرفيس، على ألا تزيد الأجرة الجديدة عن 15%، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، بزيادة أسعار الوقود.

وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام: 0502314880- 0502327792- 0502316644".