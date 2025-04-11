صرخة في بئر مهجور.. مصرع طفل داخل وحدة صحية مغلقة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طفل يدعى أحمد ضاحي أحمد 13 عامًا، مصرعه غرقًا في بئر صرف صحي دون غطاء بالوحدة الصحية المغلقة بقرية أولاد علي بالمنشاة جنوبي محافظة سوهاج، تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة المنشاة بالواقعة، وتبين من التحريات الأولية تسلق الطفل المذكور المبنى القديم للوحدة الصحية بأولاد علي المغلقة وسقط في بيارة الصرف الصحي الخاصة بالوحدة، وتم استخراجه ونقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد عن طريق الأهالي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.