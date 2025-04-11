بالصور- رئيس جامعة الأزهر يستقبل المعزين في وفاة والده بمسقط رأسه بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، المعزين في وفاة والده بمسقط رأسه قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ.

وكان رئيس جامعة الأزهر وصل إلى مسجد الطباخين بمسقط رأسه قرية سنهور المدينة مع جثمان والده لإقامة صلاة الجنازة عليه بالمسجد وسط حشود من أبناء القرية للمشاركة في الجنازة.

وشهدت الجنازة مشاركة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وعدد من قيادات جامعة الأزهر، والأزهر الشريف، والأوقاف.

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