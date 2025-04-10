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السيطرة على حريق داخل مصنع غزل بالغربية -صور

03:55 م الخميس 10 أبريل 2025
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    السيطرة على حريق داخل مصنع غزل بالغربية (2)
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الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية محلة حسن بمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حريقا هائلا داخل مصنع غزل دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل مصنع غزل بقرية محلة حسن وتصاعد كثيف للدخان.

بدورها هرعت سيارات الحماية المدنية وقوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين عدم وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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قرية محلة حسن حريق مصنع غزل الحماية المدنية الغربية
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