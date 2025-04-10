بقرار المحافظ.. حملات مكثفة لإزالة التعديات بشارع خالد بن الوليد في الإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه أول في الإسكندرية حملاتها المكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بشارع خالد بن الوليد والشوارع الجانبية المحيطة، بهدف إعادة الانضباط والسيولة المرورية.

شهدت الحملات المشتركة بين الحي وشرطة المرافق إغلاق 3 منشآت مخالفة، والتحفظ على 257 حالة إشغال متنوعة، بالإضافة إلى تحرير ستة محاضر.

وشملت الإزالات محلًا مخالفًا، و25 سقيفة صاج، و4 أكشاك مخالفة، فضلاً عن إزالة 8 أرصفة تمهيدًا لإعادة الوضع إلى أصله على نفقة المتعدين.

كان أجرى الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، جولة مفاجئة في شارع خالد بن الوليد، حيث أصدر تعليماته لرئيس حي المنتزه أول بضرورة إزالة جميع التجاوزات والمخالفات، بما في ذلك قطع التيار الكهربائي عن المحال غير المزودة بعدادات كهربائية، وتطبيق غرامات فورية رادعة للمخالفين.

ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة لضمان عدم عودة التعديات والإشغالات مرة أخرى، تنفيذًا لتوجيهاته الرامية إلى تحقيق الانضباط المروري وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.