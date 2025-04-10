إصابة 8 عمال في حادث انقلاب ميكروباص على طريق "صنافير- حلابة" بقليوب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 8 عمال بإحدى مصانع الملابس الجاهزة فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "صنافير- حلابة" فى قليوب بالقرب من مزلقان العادلي.

بدورها دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية والتنفيذية بمعداتها وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور أمام المواطنين بسهولة ويسر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "صنافير- حلابة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة: إيمان مجدي، وفاطمة أشرف، وفاطمة أحمد، وسامية عاطف، وأمينة محمد، وهاجر محمد، وآمال محمد، ورضا إمبابة، جميعهم عمال بمصنع ملابس جاهزة في قليوب مصابين بسحجات وكدمات وجرى نقلهم جميعا لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.