تحرير 556 محضرًا لمطاعم وإعدام 4 أطنان مواد غذائية فاسدة بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

شدد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار الحرص على سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبها أشارت الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة إلى تنفيذ حملات مكثفة خلال شهر مارس الماضي، استهدفت المرور على 1071 منشأة غذائية لمراجعة مدى التزامها بالاشتراطات الصحية، وتم سحب 291 عينة غذائية وإرسالها للمعامل المختصة لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح الدكتور شادي محمد مدير إدارة مراقبة الأغذية أن الحملات الرقابية خلال مارس الماضى أسفرت عن تحرير 556 محضراً للمنشآت المخالفة لثبوت عدم التزامها بقواعد السلامة العامة، وضبط 31 منشأة تعمل بدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتوصية بإغلاقها لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

كما تم ضبط وإعدام 1671 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ملاحظة تغير خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى ضبط 2361 كجم من الأغذية يشتبه في عدم صلاحيتها، وانتهاء صلاحية البعض منها، إلى جانب ضبط 400 لتر من المشروبات والأغذية السائلة المشتبه في فسادها، فيما شملت جهود الحملات إصدار 1048 شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة.