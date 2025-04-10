مصرع خمسيني غرقا في ترعة بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شخص خمسيني مصرعه، غرقًا داخل ترعة أمام كوبري المرور مركز قفط جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثمانه.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط يفيد بمصرع شخص غرقًا إثر سقوطه داخل ترعة أمام كوبري المرور مركز بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع محمد.أ.ع، في الخمسنيات من عمره، مقيم قرية حجازة مركز قوص، غرقًا خلال سيره بجانب الترعة سقط فجأة، تم انتشال جثمانه من قبل قوات الإنقاذ النهري.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قفط تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.