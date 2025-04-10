"الزمالك قصر وهو يستحق الأفضل".. هكذا استقبل جيران زيزو قرار انتقاله المحتمل إلى الأهلي -فيديو

المنيا - جمال محمد:

سيطرت حالة من الترقب والحديث المتواصل على أهالي منطقة أرض المولد بمدينة المنيا، مسقط رأس نجم نادي الزمالك أحمد سيد "زيزو"، وذلك بعد تزايد الأنباء حول اقترابه من الانتقال إلى صفوف الغريم التقليدي النادي الأهلي.

"مصراوي" استمع إلى أصوات الجيران والأصدقاء المقربين لوالد اللاعب السابق، ليكشفوا عن كواليس مثيرة وتفاصيل حصرية حول هذا الانتقال المحتمل.

في تصريحات خاصة، لم يخف الكابتن مصطفى السيد، اللاعب السابق بنادي المنيا، تمنياته بانتقال زيزو إلى النادي الأهلي، قائلاً: "إن شاء الله زيزو في الأهلي".

وأشاد بمسيرة ابنه الكروية منذ الصغر، مؤكدًا اجتهاده واستحقاقه لما وصل إليه كأحد أفضل اللاعبين في مصر، كاشفًا عن تفانيه في التدريب حتى خلال الإجازات، حيث كان يحرص على التمرن في الجيم أو الجري على كورنيش النيل.

وعبر مصطفى السيد، عن تقدير أهالي المنطقة لولد لاعب الزمالك، مشيرًا إلى أنه كان مربيًا لهم في صغرهم، لكنه في المقابل، أبدى استياءً واضحًا من إدارة نادي الزمالك، معتبرًا أنها "مقصرة" لتقاعسها عن تجديد عقد لاعب بحجم زيزو.

وشدد على أن "اللاعب ليس خائنًا وله تاريخ مع نادي الزمالك لا يستطيع أحد أن يمحيه"، وكشف عن غضبه من محاولة البعض داخل إدارة الزمالك لتصدير صورة سلبية عن زيزو لوهْم جمهور النادي بأنه هو من يرغب في الرحيل، نافيًا هذه الادعاءات تمامًا.

وعن ذكرياته مع زيزو، استرجع الكابتن مصطفى كيف كان زيزو يلعب معهم كرة القدم الخماسية ويرافق والده إلى تدريبات فريق ملوي وهو طفل صغير. واختتم حديثه متمنيًا للاعب المنتخب الوطني "أن يصنع تاريخًا كبيرًا مع الأهلي مثل الذي صنعه مع الزمالك"، مؤكدًا بنسبة "مليون بالمئة" أن زيزو سيصبح لاعبًا في صفوف الأهلي.

بدوره، فجر الحاج علوي أبو حديدة، صديق والد زيزو، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا أن "زيزو وقع للأهلي في مارس الماضي"، وعزا السبب في ذلك إلى "مماطلة الزمالك" في حسم ملف تجديد عقده، وأوضح أن "اللاعب كان مستعدًا للتوقيع للزمالك بأي مبلغ لو كانوا وفروا له أي ميزانية، لكنهم لم يتحركوا بجدية".

وأشاد الحاج علوي بالأخلاق الرفيعة لوالد زيزو ودوره في تربية ابنه وتعليمه كرة القدم منذ سن السادسة، واختتم حديثه بتأكيد رغبة الجميع في رؤية زيزو بقميص منتخب مصر، بجانب نجوم آخرين مثل محمد صلاح والنني ومرموش، لأنه "ابن البلد".

أما شريف محمد، وهو من أهالي المنطقة ومشجع قوي للنادي الأهلي، فقد رفض بشدة اتهام زيزو بالخيانة حال انتقاله للقلعة الحمراء، قائلا: "زيزو لاعب كبير ومن حقه أن يكون في مكانة أعلى. يا ما لاعبين انتقلوا من الأهلي للزمالك والعكس، هذا هو الاحتراف".

واعتبر أن "انتقاله إلى الأهلي خطوة نحو العالمية"، لأن الأهلي "نادي بطولات" وأن زيزو "لم يجد نفسه في نادي الزمالك" في الفترة الأخيرة.