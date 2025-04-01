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متحف شرم الشيخ يكرّم الفائزين في مسابقة "فوازير المسحراتي" - صور

10:55 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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    ستقبال الأسر
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    تكريم الأسر الفائزة
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جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل متحف شرم الشيخ العائلات الفائزة في مسابقة "فوازير المسحراتي" التي أقيمت خلال شهر رمضان في الخيمة الرمضانية، وسط أجواء احتفالية تزامنت مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، لتسليمهم الجوائز.

وجرى تكريم الأسر الفائزة، وتقديم الجوائز وسط أجواء مليئة بالفرحة، تأكيدًا على حرص المتحف على إشراك زواره في فعاليات ثقافية وترفيهية، لتعزيز ارتباطهم بالتراث والتاريخ المصري.

وكانت إدارة المتحف قد أعلنت عن الأسر الفائزة في مسابقة "فوازير المسحراتي" التي جرى تنفيذها خلال 4 أمسيات داخل الخيمة الرمضانية، وهم أسرتين بجانب إحدى أصدقاء المتحف من ذوي الهمم، وذلك في ضوء حرص إدارة المتحف على تقديم تجارب فريدة تجمع بين الترفيه والمعرفة.

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التكريم مسابقة فوازير المسحراتي متحف شرم الشيخ
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