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حصان يصيب طفلًا بكسر في الجمجمة ببني سويف

03:33 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

إسعاف أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب طفل بإصابات بالغة، بعدما هاجمه حصان أثناء لهوه، احتفالا بعيد الفطر المبارك بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى الفشن المركزي، بوصول "بدر.ع.م"، 4 أعوام، مصاب باشتباه نزيف في المخ، وكسر بالجمجمة، بعدما هاجمه حصان أثناء لهوه، أمام منزله بالفشن.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، و تحويله إلى مستشفى بني سويف التخصصي لخطورة حالته، وتحرر محضر بالواقعة.

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