بهجة العيد في بني سويف.. إقبال متوسط على الحدائق والممشى السياحي -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

شهدت محافظة بني سويف، إقبالا متوسطا من الأهالي على الحدائق والمنتزهات العامة، ابتهاجا بثاني أيام عيد الفطر المبارك

واستقبلت حديقة الحيوان عددا من المواطنين، الذين أقبلوا من كافة مراكز المحافظة للتنزه ومشاهدة الحيوانات المختلفة، والتقاط الصور التذكارية بجانبها، و ازدحمت أروقتها بالأسر الذين آثروا قضاء أوقاتهم في الأجواء الجميلة بعيدا عن درجات الحرارة المرتفعة، فيما حرص البعض الآخر على الجلوس على أرضية الحديقة لتناول وجبات الإفطار، وسط هدوء يشوبه الاحتياطات الأمنية المتواجدة داخل جدران الحدائق لفض المشاجرات التي قد تنتج عن الاحتكاك بين الزائرين أو القبض على الخارجين عن القانون فى حالة التحرش بالفتيات.

كما شهد الممشى السياحي بكورنيش النيل تواجد الأسر والشباب، للاستمتاع بمشاهدة المياه، وقد سادت الأجواء الاحتفالية والكرنفالية التي استمتع بها الجميع، و نظمت مراكز الشباب احتفالات مختلفة، تضمنت رقص التنورة، والرسم على وجوه الأطفال، وبعض الألعاب الترفيهية التي أدخلت البهجة في نفوس الأهالي.