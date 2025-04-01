5 إصابات في العيون ببني سويف بسبب مسدسات الخرز

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة في عيونهم، إثر تعرضهم لإطلاق خرز من مسدسات الأطفال في بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى الرمد، بوصول "عبدالرحمن.ز.ع"، 12 عامًا، مقيم قرية اهناسيا الخضراء، مصاب بالعين اليمنى، و "سيف.ع.ع"، 11 عامًا، إصابة بالعين اليمنى، و "عزيزة.م.ع"، 60 عامًا، مقيمة مركز ببا، إصابة بالعين اليسرى، و "محمد.ع.أ"، 11 عامًا، مقيم مركز اهناسيا، مصاب في العين اليسرى، و "معتز.أ.ر"، 11 عامًا، مقيم مركز ناصر، مصاب في العين اليسرى، إثر تعرضهم لطلق خرز من مسدسات أطفال في حوادث متفرقة.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحررت المحاضر اللازمة.